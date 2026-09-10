«Динамо» планирует подписать игрока сборной Гаити и «Осера» Казимира

По данным «СЭ», в последний день трансферного окна «Динамо» рассчитывает усилить состав футболистом «Осера» и сборной Гаити Жозуэ Казимиром.

24-летний правый полузащитник провел три матча на ЧМ-2026, в начавшемся сезоне принял участие в двух встречах в Лиге 1. «Динамо» обсуждает с французским клубом вариант аренды Казимира.

Казимир выступает за французский клуб с лета 2025 года. Всего на счету вингера 1 гол в 33 матчах за «Осер».