Слуцкий разнес состояние газона «Ак Барс Арены», а Талалаев обвинил Кварацхелию и Кукуяна. Драматичный матч в Казани

Репортаж из столицы Татарстана .

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:1)

Голы: Уткин, 31 (0:1). Хакшабанович, 58 (1:1). Янку, 86 — в свои ворота (2:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов (В.Игнатьев, 46), Бегич, Уремович, Йевтич (Мусаев, 87), Самошников, Хван Ин Бом (Костюков, 67), Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович (И.Игнатьев, 15. Бакаев, 87), Хакшабанович.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Пуцко, Лысцов, Быстров (Янку, 67), Богосавац, Нижич, Тимофеев, Бериша (Мелихов, 57), Уткин (Коновалов, 57), Харин (Карапузов, 67), Конате (Архипов, 46).

Предупреждения: Зотов, 6. Быстров, 9. Уремович, 21. Йевтич, 33. Конате, 44. Лысцов, 51. Нижич, 76. Бегич, 90+5.

Удаление: Шелия, 53.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мухтаров (Петрозаводск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва).

8 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 8147 зрителей.

Собкор «СЭ» в Казани рассказывает, как «Рубин» обыграл «Ахмат» в самом посещаемом матче тура, а Слуцкий и Талалаев жгли после игры.

«Рубин» потерял Деспотовича на месяц и чуть не отдал очки «Ахмату»

Казанцы вместе с «Динамо» и «Зенитом» возглавили таблицу чемпионата России с 9 очками, но третья победа в сезоне далась тяжелее других.

«Рубин» впервые в этом сезоне пропустил: на 31-й минуте Даниил Уткин забил со штрафного удара после глупого фола хозяев. Уремович помешал Абильдгору выбить мяч, а затем датчанин сфолил на сопернике.

«Ахмату» чуть помогла и травма Деспотовича. Серб сломался на 15-й минуте матча - его заменил Игнатьев. Иван встал крайним справа в «стенке» и именно над его головой пролетел мяч точно в «девятку». Молодой форвард со своим ростом не смог дотянуться, а Деспотович, который должен был расположиться в «стенке» в том же месте, мог прервать этот удар.

УТКИН! УТКИН! УТКИН! УТКИН! УТКИН!



ИДЕАЛЬНЫЙ ШТРАФНОЙ. КАКАЯ КРАСОТА ? pic.twitter.com/zVdlvt9i9y — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

Деспотович ушел в раздевалку в середине первого тайма. А уже после матча первым покидал стадион.

— Давайте без интервью. У меня травма. Думаю, выбыл на 3-4 недели, — сказал серб, который повредил мышцу левой ноги.

Вышедший Игнатьев провел неудачный матч, а впереди у казанцев тяжелый отрезок игр. У казанцев большие проблемы: Деспотович — лидер команды по участию в голах (40%). Без него «Рубин» с большим трудом обыграл «Ахмат».

Возможно, худшая стенка в истории Тинькофф РПЛ. Смотри и никогда так не делай ?? pic.twitter.com/Dkxmes5c1b — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

Повезло, что развалилась «стенка» грозненцев, когда забивал Хакшабанович. И что голкипер гостей Шелия так глупо получил красную карточку. Победный гол казанцев — автогол Габириэля Янку, который подправил удар Абильдгора. Если бы не его движение, вратарь мог зафиксировать мяч, но румын только помешал.

«Рубин» — супергуд и суперкайф. Парни сделали волевые три очка.



Вот победный гол и дикая радость ??? pic.twitter.com/v8fUO6AVwh — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

В концовке не обошлось без спасений Юрия Дюпина: даже в меньшинстве «Ахмат» угрожал воротам хозяев, которые с трудом победили.

Слуцкий жаловался на газон стадиона. У «Рубина» давние проблемы с полем

8 тысяч — столько зрителей пришло на матч «Рубина», который пока лидирует в РПЛ по посещаемости. В Казани более мягкие ограничения, поэтому самые полные трибуны у клуба, над которым обычно потешались за низкую явку. Но проблемы со стадионом у «Рубина» все же есть и вполне серьезные.

В прошлом сезоне казанцы побеждали дома гораздо реже, чем на выезде. Во многом причиной этому было поле: клуб даже настоял на том, чтобы сменить агронома и делал много замечаний руководству «Ак Барс Арены». В этом сезоне проблемы продолжаются.

Газон выдержало стартовые минуты игры, а затем куски дерна разлетались по всему полю. В зоне у штрафной площади с двух сторон были целые участки без травы.

Неудивительно, что Слуцкий снова раскритиковал газон, причем очень жестко. Тренер «Рубина» на пресс-конференции посвятил проблеме настоящий спич.

«Мы били в колокола весь прошлый год, поменяли агронома. Но здесь проводят кучу мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, газон просто умирает. У нас сейчас три домашние игры за восемь дней, я прекрасно понимаю, что это не наш стадион, и всем в принципе абсолютно все равно, в каком состоянии поле, а у нас куча травм, куча проблем, поле едет несмотря на август.

Поле «Ак Барс Арены» за два дня игры с «Ахматом».

«Я не могу понять, почему поле у нас на базе, на котором мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. У футболистов даже нет желания приезжать и играть на этом стадионе», — сказал Слуцкий.

Тренер даже обратился к руководству Татарстана, чтобы хотя бы там приняли меры. До руководства «Ак Барс Арены» ему достучаться не удалось.

В четверг «Рубин» сыграет в важнейшем матче отбора Лиги конференций с «Ракувом». Если из-за поля у казанцев снова будут игровые проблемы, не исключено, что клуб вообще съедет с арены.

Талалаев обвинил Кварацхелию: «Мне очень понравилась его связка с Кукуяном»

Не обошлось и без судейского скандала. По ходу матча Кукуян чуть не ошибся, когда не показал Шелии прямую красную карточку за фол последней надежды. Он сделал это только после подсказки ВАР.

Один раз Кукуян простил Нижица, который жестко сыграл против Кварацхелии, уже имея желтую карточку. Рефери не стал удалять второго игрока у «Ахмата», что не понравилось скамейке «Рубина».

За споры с судьями наоборот наказали Олега Кузьмина — помощника Слуцкого. Талалаев же ругался с судьями, даже высказывал какие-то претензии тренеру «Рубина», а после матча на пресс-конференции обвинил Кварацхелию.

«Мне очень понравилась связка Кукуян — Кварацхелия. Я бы вручил две статуэтки лучшему игроку матча. Семь атак во втором тайме срывались фолами «Рубина» на нашей половине. Ни одной желтой игрокам хозяев не было показано. У нас же любое нарушение на Кварацхелии каралось желтыми карточками«, — сказал тренер.

Теперь Талалаев готовит теплый прием «Рубину» во втором круге: «Мы будем ждать эту команду у себя в Грозном».