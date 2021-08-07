Супердень «Зенита»: победа над «Краснодаром», золото Малкома, покупка Клаудиньо

Чемпионы России не теряют очки на старте сезона.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 3:2 (3:1)

Голы: Азмун, 9 (1:0). Кордоба, 24 (1:1). Азмун, 35 (2:1). Ерохин, 44 (3:1). Спаич, 76 (3:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 88), Караваев (Чистяков, 81), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Ионов (Газинский, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон, 70), Вилена, Черников (Сулейманов, 70), Сперцян, Кордоба.

Предупреждения: Кузяев, 13. Вендел, 27. Рамирес, 79.

Судьи: Амелин (Тула). Елеференко, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва).

7 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Почти без зрителей

Последний раз в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Краснодар» встречались в ноябре прошлого года, когда в ночь перед матчем весь Рунет разорвала публикация той самой видеозаписи с Артемом Дзюбой. Тогда была сверхэмоциональная игра: «быки» забили первыми, герой дня сначала не реализовал пенальти, но все-таки отметился победным голом и прямо на поле устроил открытую войну с разозленным «виражом».

В субботу тот матч повторяли на всех телевизорах «Газпром Арены», и было сложно поверить в то, что на этот раз подобного огня не будет. «Вираж» пустовал, на игру Роспотребнадзор разрешил пустить лишь тысячу болельщиков. Приехали и фанаты «Краснодара» — 30-40 гостей было отчетливо слышно весь матч, так как у хозяев активная поддержка отсутствовала.

Как хорошо, что есть крыша. Как плохо, что (почти) нет зрителей. pic.twitter.com/CJdzOcf1Nn — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 7, 2021

Чемпионы без запаса

Болельщиков у «Зенита» на домашнем матче было мало, так еще и скамейка запасных в очередной раз напоминала состав дубля. На данный момент у чемпионов России в обойме всего 20 футболистов, включая трех 18-летних футболистов и одного 17-летнего вратаря. Травмирован Оздоев, едва закончил выступление на Олимпийских играх Малком, а больше потерь нет.

Конечно, с такой заявкой невозможно говорить о потенциальных успехах в Лиге чемпионов, так что «Зениту» непременно нужно подписывать контракты с новичками. Причем усиление требуется в каждую линию.

Триумф Малкома

Один из потенциальных новичков — полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо — в день матча стал золотым медалистом Олимпийских игр в Токио. Его близкий друг (у них даже один агент) — Малком, которого болельщики уже в шутку начали называть новым спортивным директором невского клуба. Бразилец в последний момент был включен в заявку своей олимпийской сборной и, судя по слухам, повлиял на будущее Клаудиньо — хавбек должен прибыть в Санкт-Петербург уже на ближайшей неделе.

Но гораздо важнее для Малкома, что он принес своей стране второе подряд олимпийское золото в мужском футболе. Примерно в то время, когда на Крестовском острове стартовал матч «Зенита» с «Краснодаром», Малком забил победный мяч в финале с испанцами. Для клуба это событие — тоже громадный плюс, ведь форвард вернется в расположение команды в отличном настроении. Кстати, в перерыве «Газпром Арена» поздравила Малкома с триумфом.

В перерыве на «Газпром Арене» поздравили Малкома с золотом ОИ? pic.twitter.com/SE5cvISiWD — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 7, 2021

Нестабильный «Краснодар»

Когда «Зенит» объявил об отъезде бразильца в Токио, за команду стало тревожно. Календарь у чемпионов на старте тяжелый, и казалось, в первых трех матчах сине-бело-голубые девять очков не наберут. Однако «Зенит» пока порхает над премьер-лигой, хотя и небезгрешен. Оборона команды Семака все еще хромает — видно, что Ловрен не в форме, а у Ракицкого не все идеально со здоровьем.

Но на фоне «Зенита» защитники «Краснодара» выглядят еще хуже. Именно их грубые позиционные просчеты привели к трем пропущенным мячам к перерыву. Виктор Гончаренко решил разменять Кайо на Спаича, оставив его в паре с Сорокиным, хотя более вероятной казалась пара легионеров в центре обороны. В перерыве Гончаренко исправился — вместо Сорокина вышел Кайо, и в защите «Краснодара» пожар был потушен.

Отмененный шедевр Сперцяна

По игре «Краснодара» в атаке ничего нового — мы уже привыкли к тому, что «быки» при Гончаренко не стесняются использовать навесы и длинные передачи, хотя это вроде бы противоречит философии Сергея Галицкого. Вот и сейчас подач было много: «Краснодар» в первые 45 минут обошел по ним хозяев со счетом 14:5.

Статистика передач первого тайма с @WhoScored



Как же надоели эти лонгболлы Семака!!! pic.twitter.com/wVjeZO8oaM — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 7, 2021

Могли гости забить со штрафного. Точнее, сделали это — воспитаннику кубанской академии Эдуарду Сперцяну удался прекрасный удар, но после просмотра видеоповтора и долгих споров гол отменили. Причина в том, что Спаич во время удара находился в стенке игроков «Зенита», а по новым правилам игрок другой команды не может к ней приближаться на метр. В перерыве серб признался, что не знал об этом правиле.

В деталях рассматриваем роскошный штрафной Сперцяна. И причину, по которой его отменили.



В перерыве Спаич признался, что не знал про правило со стенкой. Сам виноват ??? pic.twitter.com/6mBQ6qdeuE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

Красивая серия Азмуна и Ерохина

Гол «Краснодар» все-таки забил — новичок Кордоба продавил оборону «Зенита». Но хозяева играли разнообразнее и заслуженно ушли на перерыв при счете 3:1. Дубль оформил Азмун — после игры в Ростове-на-Дону к иранцу были вопросы, но он развеял все сомнения относительно своей формы. И это одновременно и хорошо, и плохо для «Зенита» — «Байер» (или кто-то другой) все еще может купить Сердара.

Азмун — дубль. Рекорд Вагнера Лава всё ближе ? pic.twitter.com/2N3MZ8vKjS — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

Ерохин забил уже ЧЕТВЕРТЫЙ гол в сезоне. Монстр ? pic.twitter.com/S3ZadH3TRj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

Как и Азмун, в четвертом матче текущего сезона подряд забил Ерохин. А вот Дзюба снова промолчал. Более того, уже не удивляет его замена в середине второго тайма. Объем в прессинге Артем дает, но не забивает.

Кордоба забил уже второй гол в сезоне. На этот раз суперважный ?? pic.twitter.com/1TKaGzrDZI — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

Очередные три очка

Во втором тайме «Зенит» стал играть осторожнее, да и «Краснодар» без Сорокина — надежнее. У ворот Сафонова опасных моментов почти не возникало, а гости все-таки забили, причем забил Спаич, из-за которого отменили гол Сперцяна. Последние 15 минут прошли в нервах, и в добавленное время Классон упустил убойный момент — с линии вратарской не попал в створ.

Спайич исправился за отмененный гол и приблизил «Краснодар» к спасению ?? pic.twitter.com/px4abn4q3X — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

«Зенит» все-таки довел дело до победы и должен быть безумно рад, что этот отрезок завершен без потерь. Дальше должно быть проще — с Малкомом и Клаудиньо. Его покупку «Зенит» объявил сразу после финального свистка.