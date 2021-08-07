Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Супердень «Зенита»: победа над «Краснодаром», золото Малкома, покупка Клаудиньо

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 19:30
Санкт-Петербург
7 августа. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2. Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
7 августа. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2. Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Чемпионы России не теряют очки на старте сезона.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
3-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 3:2 (3:1)
Голы: Азмун, 9 (1:0). Кордоба, 24 (1:1). Азмун, 35 (2:1). Ерохин, 44 (3:1). Спаич, 76 (3:2).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 88), Караваев (Чистяков, 81), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.
«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Ионов (Газинский, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон, 70), Вилена, Черников (Сулейманов, 70), Сперцян, Кордоба.
Предупреждения: Кузяев, 13. Вендел, 27. Рамирес, 79.
Судьи: Амелин (Тула). Елеференко, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва).
7 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;.У «Зенита» самая короткая скамейка в РПЛ. Это может стать проблемой для Семака

Почти без зрителей

Последний раз в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Краснодар» встречались в ноябре прошлого года, когда в ночь перед матчем весь Рунет разорвала публикация той самой видеозаписи с Артемом Дзюбой. Тогда была сверхэмоциональная игра: «быки» забили первыми, герой дня сначала не реализовал пенальти, но все-таки отметился победным голом и прямо на поле устроил открытую войну с разозленным «виражом».

В субботу тот матч повторяли на всех телевизорах «Газпром Арены», и было сложно поверить в то, что на этот раз подобного огня не будет. «Вираж» пустовал, на игру Роспотребнадзор разрешил пустить лишь тысячу болельщиков. Приехали и фанаты «Краснодара» — 30-40 гостей было отчетливо слышно весь матч, так как у хозяев активная поддержка отсутствовала.

Чемпионы без запаса

Болельщиков у «Зенита» на домашнем матче было мало, так еще и скамейка запасных в очередной раз напоминала состав дубля. На данный момент у чемпионов России в обойме всего 20 футболистов, включая трех 18-летних футболистов и одного 17-летнего вратаря. Травмирован Оздоев, едва закончил выступление на Олимпийских играх Малком, а больше потерь нет.

Конечно, с такой заявкой невозможно говорить о потенциальных успехах в Лиге чемпионов, так что «Зениту» непременно нужно подписывать контракты с новичками. Причем усиление требуется в каждую линию.

7&nbsp;августа. Токио. Бразилия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 2:1. Малком забивает гол в&nbsp;ворота испанцев.Золотой Малком! Гол форварда «Зенита» принес Бразилии олимпийский титул, а Дани Алвес стал еще более великим

Триумф Малкома

Один из потенциальных новичков — полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо — в день матча стал золотым медалистом Олимпийских игр в Токио. Его близкий друг (у них даже один агент) — Малком, которого болельщики уже в шутку начали называть новым спортивным директором невского клуба. Бразилец в последний момент был включен в заявку своей олимпийской сборной и, судя по слухам, повлиял на будущее Клаудиньо — хавбек должен прибыть в Санкт-Петербург уже на ближайшей неделе.

Но гораздо важнее для Малкома, что он принес своей стране второе подряд олимпийское золото в мужском футболе. Примерно в то время, когда на Крестовском острове стартовал матч «Зенита» с «Краснодаром», Малком забил победный мяч в финале с испанцами. Для клуба это событие — тоже громадный плюс, ведь форвард вернется в расположение команды в отличном настроении. Кстати, в перерыве «Газпром Арена» поздравила Малкома с триумфом.

Нестабильный «Краснодар»

Когда «Зенит» объявил об отъезде бразильца в Токио, за команду стало тревожно. Календарь у чемпионов на старте тяжелый, и казалось, в первых трех матчах сине-бело-голубые девять очков не наберут. Однако «Зенит» пока порхает над премьер-лигой, хотя и небезгрешен. Оборона команды Семака все еще хромает — видно, что Ловрен не в форме, а у Ракицкого не все идеально со здоровьем.

Но на фоне «Зенита» защитники «Краснодара» выглядят еще хуже. Именно их грубые позиционные просчеты привели к трем пропущенным мячам к перерыву. Виктор Гончаренко решил разменять Кайо на Спаича, оставив его в паре с Сорокиным, хотя более вероятной казалась пара легионеров в центре обороны. В перерыве Гончаренко исправился — вместо Сорокина вышел Кайо, и в защите «Краснодара» пожар был потушен.

Отмененный шедевр Сперцяна

По игре «Краснодара» в атаке ничего нового — мы уже привыкли к тому, что «быки» при Гончаренко не стесняются использовать навесы и длинные передачи, хотя это вроде бы противоречит философии Сергея Галицкого. Вот и сейчас подач было много: «Краснодар» в первые 45 минут обошел по ним хозяев со счетом 14:5.

Могли гости забить со штрафного. Точнее, сделали это — воспитаннику кубанской академии Эдуарду Сперцяну удался прекрасный удар, но после просмотра видеоповтора и долгих споров гол отменили. Причина в том, что Спаич во время удара находился в стенке игроков «Зенита», а по новым правилам игрок другой команды не может к ней приближаться на метр. В перерыве серб признался, что не знал об этом правиле.

Красивая серия Азмуна и Ерохина

Гол «Краснодар» все-таки забил — новичок Кордоба продавил оборону «Зенита». Но хозяева играли разнообразнее и заслуженно ушли на перерыв при счете 3:1. Дубль оформил Азмун — после игры в Ростове-на-Дону к иранцу были вопросы, но он развеял все сомнения относительно своей формы. И это одновременно и хорошо, и плохо для «Зенита» — «Байер» (или кто-то другой) все еще может купить Сердара.

Как и Азмун, в четвертом матче текущего сезона подряд забил Ерохин. А вот Дзюба снова промолчал. Более того, уже не удивляет его замена в середине второго тайма. Объем в прессинге Артем дает, но не забивает.

Очередные три очка

Во втором тайме «Зенит» стал играть осторожнее, да и «Краснодар» без Сорокина — надежнее. У ворот Сафонова опасных моментов почти не возникало, а гости все-таки забили, причем забил Спаич, из-за которого отменили гол Сперцяна. Последние 15 минут прошли в нервах, и в добавленное время Классон упустил убойный момент — с линии вратарской не попал в створ.

«Зенит» все-таки довел дело до победы и должен быть безумно рад, что этот отрезок завершен без потерь. Дальше должно быть проще — с Малкомом и Клаудиньо. Его покупку «Зенит» объявил сразу после финального свистка.

Зенит — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 0
Нижний Новгород 2
1-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Израильтянка Ашрам уронила ленту во время выступления в финале Олимпиады
Как увеличить денежный поток с ритуалом в Новолуние
Власти Греции экстренно эвакуируют местных жителей из-за лесных пожаров
An error 301 occurred on server
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр