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У «Зенита» самая короткая скамейка в РПЛ. Это может стать проблемой для Семака

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 10:00
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Есть позиции, на которых просто нет подмены.

«Зенит» уверенно начал сезон, одержав две победы в РПЛ (над «Химками» и «Ростовом»). Однако вызывает опасение глубина состава петербуржцев: есть позиции, на которых просто нет подмены. У «Зенита» вообще самая короткая скамейка в РПЛ!

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Вратари

Сейчас Михаилу Кержакову просто нет альтернативы. Сказался в этом плане уход Андрея Лунева в «Байер». В заявке «Зенита» на сезон, помимо Кержакова, шесть вратарей, но ни у одного из них нет достаточного опыта.

На сборах Сергей Семак пробовал наигрывать Даниила Одоевского. Пока на его счету всего лишь один матч в РПЛ (против «Тамбова» в прошлом сезоне, 5:1). Фамилии остальных голкиперов ничего не скажут широкой публике: Давид Бязров, Александр Шипилов, Георгий Королев, Богдан Москвичев и Владимир Павлов. Все они выступают за «Зенит-2» либо молодежные команды бело-голубых.

В случае чего, Кержакова будет просто некем заменить. «СЭ» сообщал об интересе «Зенита» к голкиперу белорусского «Руха» Павлу Павлюченко, но вряд ли это можно ли считать усилением вратарской линии.

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Защита

Правый фланг обороны «Зенита» закрывает Вячеслав Караваев. В прошлом сезоне его в нескольких матчах подменял Алексей Сутормин, который вообще-то играет ближе к атаке.

Слева ситуация чуть лучше, но и здесь не без проблем — ушел, казалось бы, вечный Юрий Жирков. Теперь Дуглас Сантос фактически привязан к левой бровке, что сильно сужает Семаку варианты по составу. Неоднократно бразилец выходил в опорной зоне и действовал там вполне успешно. Альтернативой ему является только Данил Круговой.

В центре осталось всего трое игроков: Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Дмитрий Чистяков. По-прежнему в аренде многострадальный Эмануэль Маммана, ушел перспективный Данила Прохин. Три центральных защитника на длинный сезон — не маловато ли?

Полузащита

С травмой Магомеда Оздоева выбор у Семака в центре поля стал еще меньше. Он даже сменил схему: вместо привычных 4-4-2 теперь петербуржцы играют в 4-1-2-1-2 (ромб). Из «чистых» опорников остался только Вильмар Барриос, чуть ближе к атаке могут сыграть Далер Кузяев, Вендел и Александр Ерохин.

На флангах полузащиты выбор также небольшой: Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Малком, при необходимости может выйти Кузяев. Пригодиться «Зениту» здесь мог Эмилиано Ригони, но аргентинец уже покинул клуб.

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Атака

Но самые большие вопросы вызывает линия нападения — там после ухода Себастьяна Дриусси остались только Артем Дзюба и Сердар Азмун. Сменщика им просто нет, поэтому Семак, делая перестановки по ходу матча, часто переходит схему с одним форвардом.

Итого в обойме «Зенита» сейчас, учитывая травму Оздоева, всего 16 человек! А без Малкома, который до сих пор на Олимпиаде, и того меньше.

Этот факт может стать проблемой для Семака. Пусть у других тренеров РПЛ и не такой качественный подбор игроков, но зато есть хоть какой-то выбор. Матчи сборных, Лига чемпионов и кубковые встречи — все это скажется на физическом состоянии футболистов по ходу длинного сезона.

Особенно велика разница в глубине состава «Зенита» по сравнению с другими клубами РПЛ. В расчет брались игроки, выходившие на поле по ходу нынешнего сезона, и те, кто попадал в заявку, но при этом обладает достаточным опытом выступлений на высшем уровне (за исключением травмированных).

Глубина состава клубов РПЛ (сезон-2021/2022)

«Зенит»

16

«Спартак»

22

«Локомотив»

19

«Рубин»

20

«Сочи»

18

ЦСКА

23

«Динамо»

20

«Химки»

18

«Ростов»

20

«Краснодар»

21

«Ахмат»

22

«Урал»

22

«Уфа»

20

«Арсенал»

22

«Крылья Советов»

23

«Нижний Новгород»

18

В истории РПЛ уже были примеры, когда для чемпионства клубу хватало небольшого костяка. Речь идет, конечно же, о ЦСКА образца сезона-2015/2016. Тогда большую часть чемпионата у армейцев играла группа из 17-18 футболистов. Но все равно это больше, чем у нынешнего «Зенита».

Хватит ли петербуржцам такой короткой скамейки для четвертого подряд чемпионства?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит
Краснодар

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53

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Николай Егорычев все материалы автора

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