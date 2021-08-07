У «Зенита» самая короткая скамейка в РПЛ. Это может стать проблемой для Семака

Есть позиции, на которых просто нет подмены.

«Зенит» уверенно начал сезон, одержав две победы в РПЛ (над «Химками» и «Ростовом»). Однако вызывает опасение глубина состава петербуржцев: есть позиции, на которых просто нет подмены. У «Зенита» вообще самая короткая скамейка в РПЛ!

Вратари

Сейчас Михаилу Кержакову просто нет альтернативы. Сказался в этом плане уход Андрея Лунева в «Байер». В заявке «Зенита» на сезон, помимо Кержакова, шесть вратарей, но ни у одного из них нет достаточного опыта.

На сборах Сергей Семак пробовал наигрывать Даниила Одоевского. Пока на его счету всего лишь один матч в РПЛ (против «Тамбова» в прошлом сезоне, 5:1). Фамилии остальных голкиперов ничего не скажут широкой публике: Давид Бязров, Александр Шипилов, Георгий Королев, Богдан Москвичев и Владимир Павлов. Все они выступают за «Зенит-2» либо молодежные команды бело-голубых.

В случае чего, Кержакова будет просто некем заменить. «СЭ» сообщал об интересе «Зенита» к голкиперу белорусского «Руха» Павлу Павлюченко, но вряд ли это можно ли считать усилением вратарской линии.

Защита

Правый фланг обороны «Зенита» закрывает Вячеслав Караваев. В прошлом сезоне его в нескольких матчах подменял Алексей Сутормин, который вообще-то играет ближе к атаке.

Слева ситуация чуть лучше, но и здесь не без проблем — ушел, казалось бы, вечный Юрий Жирков. Теперь Дуглас Сантос фактически привязан к левой бровке, что сильно сужает Семаку варианты по составу. Неоднократно бразилец выходил в опорной зоне и действовал там вполне успешно. Альтернативой ему является только Данил Круговой.

В центре осталось всего трое игроков: Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Дмитрий Чистяков. По-прежнему в аренде многострадальный Эмануэль Маммана, ушел перспективный Данила Прохин. Три центральных защитника на длинный сезон — не маловато ли?

Полузащита

С травмой Магомеда Оздоева выбор у Семака в центре поля стал еще меньше. Он даже сменил схему: вместо привычных 4-4-2 теперь петербуржцы играют в 4-1-2-1-2 (ромб). Из «чистых» опорников остался только Вильмар Барриос, чуть ближе к атаке могут сыграть Далер Кузяев, Вендел и Александр Ерохин.

На флангах полузащиты выбор также небольшой: Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Малком, при необходимости может выйти Кузяев. Пригодиться «Зениту» здесь мог Эмилиано Ригони, но аргентинец уже покинул клуб.

Атака

Но самые большие вопросы вызывает линия нападения — там после ухода Себастьяна Дриусси остались только Артем Дзюба и Сердар Азмун. Сменщика им просто нет, поэтому Семак, делая перестановки по ходу матча, часто переходит схему с одним форвардом.

Итого в обойме «Зенита» сейчас, учитывая травму Оздоева, всего 16 человек! А без Малкома, который до сих пор на Олимпиаде, и того меньше.

Этот факт может стать проблемой для Семака. Пусть у других тренеров РПЛ и не такой качественный подбор игроков, но зато есть хоть какой-то выбор. Матчи сборных, Лига чемпионов и кубковые встречи — все это скажется на физическом состоянии футболистов по ходу длинного сезона.

Особенно велика разница в глубине состава «Зенита» по сравнению с другими клубами РПЛ. В расчет брались игроки, выходившие на поле по ходу нынешнего сезона, и те, кто попадал в заявку, но при этом обладает достаточным опытом выступлений на высшем уровне (за исключением травмированных).

Глубина состава клубов РПЛ (сезон-2021/2022)

«Зенит» 16 «Спартак» 22 «Локомотив» 19 «Рубин» 20 «Сочи» 18 ЦСКА 23 «Динамо» 20 «Химки» 18 «Ростов» 20 «Краснодар» 21 «Ахмат» 22 «Урал» 22 «Уфа» 20 «Арсенал» 22 «Крылья Советов» 23 «Нижний Новгород» 18

В истории РПЛ уже были примеры, когда для чемпионства клубу хватало небольшого костяка. Речь идет, конечно же, о ЦСКА образца сезона-2015/2016. Тогда большую часть чемпионата у армейцев играла группа из 17-18 футболистов. Но все равно это больше, чем у нынешнего «Зенита».

Хватит ли петербуржцам такой короткой скамейки для четвертого подряд чемпионства?