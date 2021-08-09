Инсайды «СЭ»

«Рубин» в понедельник утром объявил о трансфере центрального защитника итальянского «Беневенто» Монтассара Тальби. Игрок сборной Туниса подписал с казанцами четырехлетний контракт.

По информации «СЭ», за защитника «Рубин» заплатил около 900 тысяч евро. Пока Тальби находится во Франции, где работает с личным тренером по физподготовке. Тунисец ждет визу для того, чтобы приехать в Казань и присоединиться к команде.

Зачем «Рубину» еще один защитник?

Казанцы этим летом выгодно продали Карла Старфельта в «Селтик» за 5 миллионов евро и были в поисках замены. Старт сезона со связкой Уремович — Бегич получился неплохим: только один пропущенный гол в четырех матчах, да и тот со штрафного от Уткина в воскресной игре с «Ахматом». Но игра Бегича в целом вызывает в клубе опасения: защитник в прошлом сезоне выглядел нестабильно, и нет гарантий, что этот сезон вдруг проведет лучше. Вопросы по его игре по-прежнему остаются.

Поэтому «Рубин» искал легионера на позицию центрального защитника. Российских игроков в этом амплуа клуб не искал, поскольку рынок ограничен.

Тальби — кандидатура аналитика «Рубина» Никиты Васюхина, который в клубе задействован еще и в селекционном отделе. Тунисец привлек казанцев тем, что заметно выделялся в их системе метрик: успешно ведет единоборства внизу и наверху (рост 190 см позволяет), демонстрировал хорошие показатели по передачам, а также довольно быстр и мобилен. Игрока изучили скауты «Рубина», менеджмент и тренерский штаб, решившись на подписание.

Тальби в мае договорился о переходе в «Беневенто», который вылетел из серии А, что сыграло свою роль. Защитник хотел уйти из клуба, не желая играть во второй лиге, а «Рубин» предложил ему проект, шанс сыграть в еврокубках, побороться за медали в чемпионате. Для тунисца «Рубин» — трамплин для возвращения в топ-чемпионат в хороший клуб. Изначально Тальби скептически относился к варианту переезда в Россию, но спортивный директор казанцев Яровинский убедил защитника, что в «Рубине» у него больше перспектив.

По данным «СЭ», конкуренцию за Тальби «Рубин» выиграл у «Удинезе».

Теперь в «Рубине» десять легионеров. От кого откажется клуб?

Тальби стал десятым легионером «Рубина». При этом клуб уже не включил в заявку японца Мицуки Сайто. По информации «СЭ», хавбек ищет варианты для перехода в европейский клуб и точно уйдет из «Рубина» этим летом, так и не сыграв ни в одной официальной игре за казанцев.

Тем не менее избыток иностранцев в команде остается. С подписанием Тальби «Рубину» нужно исключать еще одного легионера. Кандидатов не так много — Дарко Йевтич и Силвие Бегич, вместо которого и должен будет играть Тальби. Но хорват необходим хотя бы для ротации: у «Рубина» насыщенный календарь, и на случай травм Бегич нужен как третий выбор. В клубе есть Нижегородов и Мусаев, которого тоже пробовали в центре, но профильный игрок с опытом точно не помешает.

А вот Йевтич мог покинуть «Рубин» еще зимой: тогда в клубе тоже был избыток иностранцев, и казанцы изучали вариант его ухода. Но Сайто выбыл из-за травмы на несколько месяцев, и проблема на время отпала. Теперь Йевтич снова находится под ударом. В стартовых матчах сезона он не впечатлил, выходя в последних матчах только из-за травмы Олега Шатова.

Накануне в игре с «Ахматом» казанцы выпустили в старте всех своих легионеров из заявки в РПЛ. Это еще больше подчеркивает, что для клуба будет проблемой определить лишнего иностранца, потому что все они выглядят предпочтительнее россиян.

Нельзя исключать и уход Хвичи Кварацхелии, который может освободить еще одно легионерское место в заявке. В игре с «Ахматом» грузин, который по-прежнему решительно настроен на отъезд в Европу, разрывал правый фланг соперника и стал лучшим игроком матча. Казанцы находятся в переговорах с потенциальными покупателями и, если их устроят финансовые условия, готовы расстаться со своей главной звездой.