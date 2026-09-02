Онугха — о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/25: «Переживал за них и хотел этой победы»

Нападающий «Родины» Герман Онугха в разговоре с «СЭ» высказался о победе «Краснодара» в чемпионате России в сезоне-2024/25.

«У меня есть там знакомые и друг. Я сам играл в «Краснодаре» несколько лет. Хотел, чтобы они взяли это чемпионство. Смотрел последние их игры того сезона и переживал. Из «Краснодара» сейчас общаюсь с Черниковым, мы с ним друзья. Я, естественно, поздравил его с этой победой», — сказал Онугха «СЭ».

«Краснодар» впервые выиграл РПЛ в сезоне-2024/25. В текущем сезоне «быки» с 18 очками идут на первой строчке в таблице чемпионата России после 6 туров.