Аззи: «Постараюсь сделать все возможное, чтобы принести пользу такому большому клубу как ЦСКА»

Защитник Мохамед Аззи прокомментировал переход из махачкалинского «Динамо» в ЦСКА.

24-летний алжирец подписал контракт по схеме «4+1».

«Спасибо игрокам и персоналу за то, что меня так хорошо встретили. Постараюсь сделать все возможное, чтобы принести пользу такому большому клубу как ЦСКА.

В матчах против ЦСКА самое запоминающееся — это атмосфера. Особенно на «ВЭБ Арене». Очень много болельщиков, они очень яркие», — цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.

Защитник выступал за махачкалинское «Динамо» с февраля 2025 года. Он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 50 матчах за клуб. В сезоне-2026/27 на счету игрока 6 матчей и один голевой пас.