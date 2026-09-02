Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов: «У Барко выявлен бронхит — он пока не в строю»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков команды.

«Умяров, Бабич, Мартинс и Литвинов продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию. У Барко выявлен бронхит — он пока также не в строю», — сказал Зеленов.

После 6 туров красно-белые с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.