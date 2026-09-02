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Срыв трансфера Матеуса Мартинса в Динамо из Ботафого: футболист сделал заявление после отмены сделки

Матеус Мартинс сделал заявление о срыве своего трансфера в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матеус Мартинс.
Фото Микеле Антонов, «СЭ»

Полузащитник «Ботафого» Матеус Мартинс прокомментировал отмену своего трансфера в московское «Динамо».

2 сентября в СМИ появилась информация, что сделка по переходу 23-летнего бразильца сорвалась из-за проваленного медобследования. По этой же причине отменился переход Гонсало Платы из «Фламенго». Позже «Динамо» подтвердило, что трансферы обоих игроков не состоятся.

«С большим удивлением я получил новость о том, что не прошел медицинское обследование в «Динамо». Я приехал в Россию несколько дней назад и в полном объеме прошёл различные медицинские тесты, без каких-либо осложнений.

В этом сезоне я выходил на поле 38 раз, причем мой последний матч состоялся менее 10 дней назад.

Хочу четко заявить, что полностью не согласен с решением медицинского штаба российского клуба, который, по совпадению, занял такую же позицию в отношении другого игрока, приехавшего сюда вместе со мной.

Я продолжаю свою карьеру так, как делал это всегда: с полной отдачей и стремлением постоянно становиться лучшей версией себя», — приводит слова Мартинса его агентство в социальных сетях.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро. В сезоне-2026 бразильский вингер забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 36 играх во всех турнирах.

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Матеус Мартинс
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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