Матеус Мартинс сделал заявление о срыве своего трансфера в «Динамо»

Полузащитник «Ботафого» Матеус Мартинс прокомментировал отмену своего трансфера в московское «Динамо».

2 сентября в СМИ появилась информация, что сделка по переходу 23-летнего бразильца сорвалась из-за проваленного медобследования. По этой же причине отменился переход Гонсало Платы из «Фламенго». Позже «Динамо» подтвердило, что трансферы обоих игроков не состоятся.

«С большим удивлением я получил новость о том, что не прошел медицинское обследование в «Динамо». Я приехал в Россию несколько дней назад и в полном объеме прошёл различные медицинские тесты, без каких-либо осложнений.

В этом сезоне я выходил на поле 38 раз, причем мой последний матч состоялся менее 10 дней назад.

Хочу четко заявить, что полностью не согласен с решением медицинского штаба российского клуба, который, по совпадению, занял такую же позицию в отношении другого игрока, приехавшего сюда вместе со мной.

Я продолжаю свою карьеру так, как делал это всегда: с полной отдачей и стремлением постоянно становиться лучшей версией себя», — приводит слова Мартинса его агентство в социальных сетях.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро. В сезоне-2026 бразильский вингер забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 36 играх во всех турнирах.