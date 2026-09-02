«Рубин» — «Динамо» Мх: ошибочно не удалены Арройо и Миро

На 80-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх (3:1) Данил Каширин, дебютировавший в РПЛ в качестве судьи, ошибочно не удалил за агрессивное поведение защитника казанцев Андерсона Арройо и нападающего махачкалинцев Миро.

Минутой ранее вне борьбы за мяч после остановки игры Арройо с разбега сильно толкнул двумя руками Темиркана Сундукова. Тот упал, а Миро, заступаясь за партнера по команде, подбежал к сопернику и совершил аналогичный фол, уронив Арройо на газон.

Каширин квалифицировал их действия как неспортивное поведение и ограничился предупреждениями. Напомним, что в том же туре в игре «Факел» — «Зенит» (0:1) схожее нарушение допустил Игорь Дивеев, получивший красную карточку.