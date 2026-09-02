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Срыв трансферов Гонсало Платы и Матеуса Мартинса в Динамо: в клубе объяснили причины отказа от переходов

В «Динамо» подтвердили срывы трансферов Платы и Матеуса Мартинса

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Динамо» опубликовало заявление в связи со срывом трансферов полузащитников Гонсало Платы из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого».

Ранее оба футболиста приехали в Москву, «Динамо» публиковало фотографии и видео с прибытием игроков в аэропорт и организовало им торжественные встречи.

Позже сначала «Фламенго» объявил о срыве трансфера Платы, а затем появилась информация, что переход Матеуса Мартинса также сорвался.

«Футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договоренностей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд.

«Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке с целью усиления состава в текущее трансферное окно», — говорится в заявлении клуба.

Гонсало Плата в&nbsp;Москве.Плата и Мартинс провалили медосмотр в «Динамо»! Попробовали каравай в Москве, но вернутся в свои клубы

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ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
ФК Фламенго
Матеус Мартинс
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
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 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
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Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

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