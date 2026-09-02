В «Динамо» подтвердили срывы трансферов Платы и Матеуса Мартинса

«Динамо» опубликовало заявление в связи со срывом трансферов полузащитников Гонсало Платы из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого».

Ранее оба футболиста приехали в Москву, «Динамо» публиковало фотографии и видео с прибытием игроков в аэропорт и организовало им торжественные встречи.

Позже сначала «Фламенго» объявил о срыве трансфера Платы, а затем появилась информация, что переход Матеуса Мартинса также сорвался.

«Футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков. В рамках договоренностей между бразильскими клубами и «Динамо» Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд.

«Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке с целью усиления состава в текущее трансферное окно», — говорится в заявлении клуба.