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Туман рассеялся, и «Крылья» забили два мяча. «Спартак» проиграл в Самаре

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Квинси Промес («Спартак») и Фернандо Костанца («Крылья Советов»).
Фото ФК «Спартак»
Прервалась 11-матчевая серия «Спартака» без поражений.
Кубок России. Группа B
23 нояб, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Спартак

Матчи Кубка России во время чемпионата мира выглядят как необдуманно взятое когда-то давно обязательство. Вроде теперь уже и нет необходимости, но отказываться как-то несолидно.

«Спартак» выдал стопроцентный результат в первых четырех матчах, и красно-белым хватило бы ничьей, чтобы гарантировать себе первое место в группе. А вот «Крыльям» необходима была победа, чтобы перед последним туром обойти «Зенит» и подняться на вторую строчку.

Состав «Спартака» не удивил: Абаскаль дал отдохнуть сборникам, сыгравшим в Ташкенте, и дал игровое время кубковым игрокам во главе с Максименко. «Крылья» же выставили состав, максимально близкий к оптимальному.

Матч запомнится, конечно же, погодными условиями. С самого начала над полем висел густой туман, и по ходу первого тайма видимость только ухудшалась. Фигуры спартаковцев в белой формы еще как-то считывались, а вот темные футболки Самары оказались маскировочными. Глядя на все это, шутники говорили о «первенстве бани» и ждали результативных действий от самарца Ежова.

Хотя видимость непосредственно на поле была неплохой — ворота были прекрасно различимы и с центра поля. Словом, туман игру не убил. Если оценивать первый тайм мерками чемпионата мира, то получилось что-то среднее: не так уныло, как в игре Хорватии и Марокко, но и не такой огонь, как у немцев с японцами. Моментов в Самаре хватало. У «Спартака» ближе всех к голу был Зобнин (в первый раз хозяев выручил Ломаев, во второй — мяч прошел над перекладиной), а у «Крыльев» опасность создавали в первую очередь Пиняев и Глушенков.

В перерыве Абаскаль заменил Зиньковского на Соболева. На второй тайм «Спартак» вышел заметно более агрессивным, и красно-белые забили уже через 10 минут.

Сработал стандарт: после углового Соболев скинул на дальнюю штангу, которую замкнул Чернов. Гол бывшей команде он не отпраздновал, но намекнул на скорое пополнение в семействе.

Пропущенный гол не стал ударом для «Крыльев». Самара атаковала как ни в чем не бывало, и Абаскаль отреагировал, выпустив Джикию и Литвинова. Но это не помогло: самарцы перевернули игру с ног на голову буквально за минуту. Сначала Бейл обхитрил оборону красно-белых, покатив на второй темп Коваленко. А затем жуткий привоз исполнил Литвинов, выкативший мяч Пиняеву фактически на пустые ворота. Кстати, когда забивали «Крылья», туман почти рассеялся.

Сюжет матча чем-то напомнил поражение Аргентины от Саудовской Аравии в Катаре: там тоже все перевернулось очень быстро. Хотя, конечно, такого преимущества у «Спартака» перед пропущенными мячами не было. «Спартак» мог гарантировать себе первое место в группе, но вместо этого, возможно, придется считать дополнительные показатели после последнего тура. Теперь «Спартаку», который проиграл впервые за два с половиной месяца, играть на выезде против «Зенита». В Питере совершенно точно не забыли сентябрьское поражение в Москве со счетом 0:3.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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