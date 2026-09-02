Газизов — о переходе Аззи в ЦСКА: «Пытались сохранить его в махачкалинском «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Мохамеда Аззи в ЦСКА.

«Это большая потеря для нас, Мохамед был основным игроком, играл серьезную роль. Мы пытались сделать все, чтобы сохранить его в команде еще хотя бы на полгода. Предлагали и подъемные, и улучшение условий контракта. Но Аззи был категорически против, хотел прогрессировать дальше. Пошли навстречу футболисту и его представителям — ради того, чтобы вокруг махачкалинского «Динамо» не было никаких негативных историй, связанных с переходами футболистов.

Мы, конечно, укрепим позицию крайнего защитника. Уже сделали приобретение, объявим о нем после соблюдения всех обязательных формальностей. Хотя это была замена скорее Яну Джапо, чем Аззи. Были полностью уверены, что удержим Мохамеда, и замену ему целенаправленно не искали. Но так бывает в футболе», — цитирует Газизова пресс-служба «Динамо».

Аззи выступал за махачкалинское «Динамо» с февраля 2025 года. Защитник забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 50 матчах за клуб.