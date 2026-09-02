Дасаев считает, что сила нынешнего «Спартака» в единстве: «Так было в наше, советское время»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых в текущем сезоне.

«На данный момент мне нравится, что есть коллектив. Да, сейчас была ошибка в игре с «Оренбургом», но такое бывает. Ничего страшного. У игроков есть взаимопонимание, хорошее видение поля, ребята показывают неплохой футбол. Сила «Спартака» сейчас в единстве. Так было в наше, советское время. Ведь в чем заключается спартаковский дух? В коллективизме. Если кто-то сделал плохо — двинем, что-то случилось — защитим. Мне кажется, что такой коллективизм в команде есть и игра у них хорошая», — сказал Дасаев «СЭ».

После 6-и туров РПЛ «Спартак» идет на 2-м месте в таблице чемпионата России.