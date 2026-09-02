Дубль Солари вывел «Спартак» в лидеры группы, Угальде отметил юбилей победной передачей
Чуть больше месяца назад «Родина» уже гостила в Тушине в стартовом туре РПЛ. Если смотреть только на итоговый счет (3:0 в пользу красно-белых), кто-то по привычке использует дежурную фразу про робкого новичка, но подопечных Хуана Диаса никак нельзя было упрекнуть в отсутствии смелости. Скорее, в начале премьерного сезона на высшем уровне созданная всего одиннадцать лет назад команда не до конца понимала, что ее ждет и на что она сама способна. А когда удалось распробовать элитное общество на вкус, выяснилось: здесь можно не просто играть — побеждать в Санкт-Петербурге «Зенит», даже пропустив первым.
Так что в среду «Спартак» встретился с совсем другой «Родиной». Да еще и в очном споре за первое место в группе FONBET Кубка России. И по моментам стартовые пятнадцать минут остались за гостями. Хотя пропустить они могли первыми, однако выходившего на ворота под углом Маркиньоса остановил Айдаров — выпускник спартаковской академии и главный старожил «Родины», который принял участие в историческом дебютном матче молодой команды на профессиональном уровне. Впрочем, его спасение выглядело даже скромно на фоне начавшейся с подачи Бакаева комбинации гостей. За ней последовала скидка в район площади ворот, откуда Посо попал в штангу, а добивание Сокола принял на себя Ву.
«Спартак» вроде бы владел мячом и территорией, но ему катастрофически не хватало конкретики в завершающей стадии. Неважно даже, забрался Даку в офсайд или нет: он в любом случае не смог убежать от защитников и остался без мяча на входе в штрафную. Албанцу словно не хватило хорошей спортивной злости, которая уже в следующей атаке помогла Посо доработать почти проигранный эпизод и заставить Ву ударить себя по ногам. Пенальти, и Тимошенко вполне заслуженно для гостей открыл счет. Правда, и Даку, заслужив критику за один момент, отлично сработал в другом. Рискуя получить повреждение, Мирлинд бесстрашно полез в борьбу и головой выполнил скидку в направлении Зобнина, а тот, выскочив один на один, изящно подсек мяч над вратарем и сравнял счет. Закончился же очень живой и насыщенный тайм желтой карточкой Бакаеву за картинное падение в штрафной.
Добавить огня спартаковской атаке во втором тайме должен был Угальде, для которого это был юбилейный — 100-й — матч в красно-белой футболке. Однако сначала за стоившую пенальти ошибку едва не реабилитировался Ву. Камерунец замыкал подачу углового, но снова отлично сыграл Айдаров, хотя удар не только пришелся в противоход вратарю — его осложнил отскок от газона. А час Угальде пробил, когда главный бомбардир «Родины» Максименко на фланге дрогнул под прессингом Дмитриева. Маркиньос своевременным пасом среагировал на ускорение избежавшего офсайдной ловушки Манфреда, а передача костариканца шведкой на расстрелявшего ворота Солари стала украшением игры.
Угальде в этот вечер снова не хотел банальных решений и вполне мог развить успех хозяев в течение пары минут. Они вместили в себя пас Солари черпачком за спины защитникам и кросс Дмитриева к площади ворот. Только в первом случае Угальде с лета направил мяч выше цели, а когда спартаковский снайпер в падении бил головой, свою коллекцию спасений пополнил Айдаров.
В итоге шедевр (спасибо за верную фиксацию прочертившему линии ВАР) исполнил Солари. Его удар головой над выдвинувшимся вперед голкипером смотрелся так же красиво, как диагональ Пруцева почти через половину поля.
По сути, на этом вопрос с интригой был закрыт. Очень своевременно, так как несколькими минутами ранее — еще при минимальном преимуществе хозяев — на перспективную позицию выходил Абдусаламов. «Спартак» отчасти реабилитировался за ничью в матче с «Оренбургом». Команда Хуана Карлоса Карседо первая в кубковой группе с едва ли не самой запутанной турнирной ситуацией, но по настоящему показательным станет воскресное дерби с «Динамо».