Дубль Солари вывел «Спартак» в лидеры группы, Угальде отметил юбилей победной передачей

Волевая победа красно-белых над «Родиной».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Чуть больше месяца назад «Родина» уже гостила в Тушине в стартовом туре РПЛ. Если смотреть только на итоговый счет (3:0 в пользу красно-белых), кто-то по привычке использует дежурную фразу про робкого новичка, но подопечных Хуана Диаса никак нельзя было упрекнуть в отсутствии смелости. Скорее, в начале премьерного сезона на высшем уровне созданная всего одиннадцать лет назад команда не до конца понимала, что ее ждет и на что она сама способна. А когда удалось распробовать элитное общество на вкус, выяснилось: здесь можно не просто играть — побеждать в Санкт-Петербурге «Зенит», даже пропустив первым.

Так что в среду «Спартак» встретился с совсем другой «Родиной». Да еще и в очном споре за первое место в группе FONBET Кубка России. И по моментам стартовые пятнадцать минут остались за гостями. Хотя пропустить они могли первыми, однако выходившего на ворота под углом Маркиньоса остановил Айдаров — выпускник спартаковской академии и главный старожил «Родины», который принял участие в историческом дебютном матче молодой команды на профессиональном уровне. Впрочем, его спасение выглядело даже скромно на фоне начавшейся с подачи Бакаева комбинации гостей. За ней последовала скидка в район площади ворот, откуда Посо попал в штангу, а добивание Сокола принял на себя Ву.

«Спартак» вроде бы владел мячом и территорией, но ему катастрофически не хватало конкретики в завершающей стадии. Неважно даже, забрался Даку в офсайд или нет: он в любом случае не смог убежать от защитников и остался без мяча на входе в штрафную. Албанцу словно не хватило хорошей спортивной злости, которая уже в следующей атаке помогла Посо доработать почти проигранный эпизод и заставить Ву ударить себя по ногам. Пенальти, и Тимошенко вполне заслуженно для гостей открыл счет. Правда, и Даку, заслужив критику за один момент, отлично сработал в другом. Рискуя получить повреждение, Мирлинд бесстрашно полез в борьбу и головой выполнил скидку в направлении Зобнина, а тот, выскочив один на один, изящно подсек мяч над вратарем и сравнял счет. Закончился же очень живой и насыщенный тайм желтой карточкой Бакаеву за картинное падение в штрафной.

Добавить огня спартаковской атаке во втором тайме должен был Угальде, для которого это был юбилейный — 100-й — матч в красно-белой футболке. Однако сначала за стоившую пенальти ошибку едва не реабилитировался Ву. Камерунец замыкал подачу углового, но снова отлично сыграл Айдаров, хотя удар не только пришелся в противоход вратарю — его осложнил отскок от газона. А час Угальде пробил, когда главный бомбардир «Родины» Максименко на фланге дрогнул под прессингом Дмитриева. Маркиньос своевременным пасом среагировал на ускорение избежавшего офсайдной ловушки Манфреда, а передача костариканца шведкой на расстрелявшего ворота Солари стала украшением игры.

Угальде в этот вечер снова не хотел банальных решений и вполне мог развить успех хозяев в течение пары минут. Они вместили в себя пас Солари черпачком за спины защитникам и кросс Дмитриева к площади ворот. Только в первом случае Угальде с лета направил мяч выше цели, а когда спартаковский снайпер в падении бил головой, свою коллекцию спасений пополнил Айдаров.

В итоге шедевр (спасибо за верную фиксацию прочертившему линии ВАР) исполнил Солари. Его удар головой над выдвинувшимся вперед голкипером смотрелся так же красиво, как диагональ Пруцева почти через половину поля.