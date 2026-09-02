Источник: «Краснодар» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Фламенго» Карраскаля

«Краснодар» заинтересован в подписании полузащитника «Фламенго» Хорхе Карраскаля, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «быки» запросили у «Фламенго» информацию о стоимости 28-летнего футболиста. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Карраскаль имеет опыт игры в РПЛ — ранее он выступал за ЦСКА и «Динамо». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах «Фламенго», забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.