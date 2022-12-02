Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

2 декабря, 16:00

Карпин — лучший тренер, Промес — главная звезда, «Локо» — разочарование. Президент РПЛ — о первой части сезона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Карпин, Александр Алаев и Квинси Промес.
Александр Алаев ответил на вопросы «СЭ».

Президент РПЛ Александр Алаев специально для «СЭ» подвел итоги первой части сезона чемпионата России, а также дал прогноз на ключевые результаты ЧМ-2022.

Лучший матч

— ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре. Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды.

Главное открытие

— Для меня это Сергей Пиняев. Давно за ним слежу и был уверен, что парень сможет играть на высоком уровне. Он очень удивил в этом году, забивая яркие мячи, влиявшие на исход матчей. Сергей абсолютно заслуженно дебютировал в основной сборной России. Если продолжит так же отдаваться футболу, то станет одним из самых ярких игроков поколения.

Сергей Пиняев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Пиняев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Главное разочарование

— «Локомотив». Перед стартом сезона я предполагал, что клуб будет в тройке, учитывая подбор футболистов. Результаты, мягко говоря, разочаровали.

Лучший игрок

— Квинси Промес. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества. На мой взгляд, Промес — самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день.

Владимир Сычевой и&nbsp;Гильермо Абаскаль. Главное открытие чемпионата. Лучший менеджмент. Сильнейший тренер. Провал сезона. Генич подводит итоги

Лучший тренер

— Валерий Карпин. В отличие от «Локомотива», «Ростов» не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют.

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Валерий Карпин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучший гол

— Назову мяч Константина Марадишвили в ворота «Ростова» во втором туре. Любой гол, забитый через себя, становится ярким событием. А когда он еще и приносит очко в добавленное время и в меньшинстве, то выбор очевиден. Марадишвили идеально исполнил!

Главное ожидание от весенней части сезона

— Главное ожидание — интрига. Верю, что и «Зениту» конкуренты еще навяжут борьбу, и внизу будет жарко. Помните, как в прошлом сезоне исход противостояния «Рубин» -«Уфа» решился незабитым пенальти на 100-й минуте последнего тура? Хочется подобного накала.

За кого болеете на ЧМ-2022

— Переживаю за Аргентину. Не скрываю, что Месси — мой любимый игрок. Хочется, чтобы в его блистательной карьере оказался бриллиант в виде победы на чемпионате мира.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

Кто выиграет ЧМ-2022

— А вот победителем, думаю, станет Бразилия. На мой взгляд, в первых двух турах Бразилия показала самый сильный футбол.

Килиан Мбаппе. Концерт Мбаппе с оркестром. Килиан — лучший футболист мира прямо сейчас

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-22

— Килиан Мбаппе. Считаю его самым сильным игроком мира прямо сейчас, и есть ощущение, что он сверхмотивирован. Он хочет доказать, что является командным футболистом и настоящим лидером.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Валерий Карпин
Квинси Промес
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
22
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?
Россиянка стала первым гроссмейстером, снявшимся в эротической фотосессии. Но почему она покинула нашу страну?
В Германии поддержали слова Макрона о России
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Разведка США сообщила о вероятных трудностях РФ при создании высокоточных ракет
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нападающий «Урала» Каштанов: «Я не сравниваю себя с Дзюбой, я намного больше бегаю»
«Зенит» предложил 7,5 миллиона евро за нападающего «Расинга» Копетти
Аршавин рассказал, какого игрока ему не хватает в нынешнем «Зените
Игнатьев: «Скажут перейти в АФК — перейдем, но хотелось бы играть в еврокубках»
Дюков рассказал, как упростится процесс получения Fan ID
Дюков — о причинах отказа в получении Fan ID: «В основном, из-за решения суда»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дзанетти: «Мне очень жаль Лукаку, он много сделал, чтобы выступать на чемпионате мира»
Андрей Чернышов хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 матч Аргентины и Португалии
Киммих: «Германии не удавалось стабильно показывать качественную игру на ЧМ-2022»
Защитнику сборной Бразилии диагностировали частичный разрыв связок колена после матча ЧМ-2022
Юрий Савичев объяснил причины неудачного выступления сборной Германии на ЧМ-2022
Месси уже никогда не догонит Криштиану. Португалец ворвался в историю
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости