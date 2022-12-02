Карпин — лучший тренер, Промес — главная звезда, «Локо» — разочарование. Президент РПЛ — о первой части сезона

Александр Алаев ответил на вопросы «СЭ».

Президент РПЛ Александр Алаев специально для «СЭ» подвел итоги первой части сезона чемпионата России, а также дал прогноз на ключевые результаты ЧМ-2022.

Лучший матч

— ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре. Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды.

Главное открытие

— Для меня это Сергей Пиняев. Давно за ним слежу и был уверен, что парень сможет играть на высоком уровне. Он очень удивил в этом году, забивая яркие мячи, влиявшие на исход матчей. Сергей абсолютно заслуженно дебютировал в основной сборной России. Если продолжит так же отдаваться футболу, то станет одним из самых ярких игроков поколения.

Сергей Пиняев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Главное разочарование

— «Локомотив». Перед стартом сезона я предполагал, что клуб будет в тройке, учитывая подбор футболистов. Результаты, мягко говоря, разочаровали.

Лучший игрок

— Квинси Промес. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества. На мой взгляд, Промес — самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день.

Лучший тренер

— Валерий Карпин. В отличие от «Локомотива», «Ростов» не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучший гол

— Назову мяч Константина Марадишвили в ворота «Ростова» во втором туре. Любой гол, забитый через себя, становится ярким событием. А когда он еще и приносит очко в добавленное время и в меньшинстве, то выбор очевиден. Марадишвили идеально исполнил!

Главное ожидание от весенней части сезона

— Главное ожидание — интрига. Верю, что и «Зениту» конкуренты еще навяжут борьбу, и внизу будет жарко. Помните, как в прошлом сезоне исход противостояния «Рубин» -«Уфа» решился незабитым пенальти на 100-й минуте последнего тура? Хочется подобного накала.

За кого болеете на ЧМ-2022

— Переживаю за Аргентину. Не скрываю, что Месси — мой любимый игрок. Хочется, чтобы в его блистательной карьере оказался бриллиант в виде победы на чемпионате мира.

Лионель Месси. Фото Reuters

Кто выиграет ЧМ-2022

— А вот победителем, думаю, станет Бразилия. На мой взгляд, в первых двух турах Бразилия показала самый сильный футбол.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-22

— Килиан Мбаппе. Считаю его самым сильным игроком мира прямо сейчас, и есть ощущение, что он сверхмотивирован. Он хочет доказать, что является командным футболистом и настоящим лидером.