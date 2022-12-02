Карпин — лучший тренер, Промес — главная звезда, «Локо» — разочарование. Президент РПЛ — о первой части сезона
Президент РПЛ Александр Алаев специально для «СЭ» подвел итоги первой части сезона чемпионата России, а также дал прогноз на ключевые результаты ЧМ-2022.
Лучший матч
— ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре. Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды.
Главное открытие
— Для меня это Сергей Пиняев. Давно за ним слежу и был уверен, что парень сможет играть на высоком уровне. Он очень удивил в этом году, забивая яркие мячи, влиявшие на исход матчей. Сергей абсолютно заслуженно дебютировал в основной сборной России. Если продолжит так же отдаваться футболу, то станет одним из самых ярких игроков поколения.
Главное разочарование
— «Локомотив». Перед стартом сезона я предполагал, что клуб будет в тройке, учитывая подбор футболистов. Результаты, мягко говоря, разочаровали.
Лучший игрок
— Квинси Промес. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества. На мой взгляд, Промес — самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день.
Лучший тренер
— Валерий Карпин. В отличие от «Локомотива», «Ростов» не обладает таким подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют.
Лучший гол
— Назову мяч Константина Марадишвили в ворота «Ростова» во втором туре. Любой гол, забитый через себя, становится ярким событием. А когда он еще и приносит очко в добавленное время и в меньшинстве, то выбор очевиден. Марадишвили идеально исполнил!
Главное ожидание от весенней части сезона
— Главное ожидание — интрига. Верю, что и «Зениту» конкуренты еще навяжут борьбу, и внизу будет жарко. Помните, как в прошлом сезоне исход противостояния «Рубин» -«Уфа» решился незабитым пенальти на 100-й минуте последнего тура? Хочется подобного накала.
За кого болеете на ЧМ-2022
— Переживаю за Аргентину. Не скрываю, что Месси — мой любимый игрок. Хочется, чтобы в его блистательной карьере оказался бриллиант в виде победы на чемпионате мира.
Кто выиграет ЧМ-2022
— А вот победителем, думаю, станет Бразилия. На мой взгляд, в первых двух турах Бразилия показала самый сильный футбол.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-22
— Килиан Мбаппе. Считаю его самым сильным игроком мира прямо сейчас, и есть ощущение, что он сверхмотивирован. Он хочет доказать, что является командным футболистом и настоящим лидером.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2