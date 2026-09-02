Джику: «Требования к атлетизму в РПЛ даже повыше, чем в Лиге 1. В первом же матче мне разбили нос»

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал о впечатлениях от уровня РПЛ и сравнил чемпионат России с французской Лигой 1.

— Я был весьма удивлен в своем первом же матче — дерби против московского «Динамо». Получил по полной программе: уже на первых минутах мне разбили нос, потом было еще несколько очень жестких стыков. Пожалуй, требования к атлетизму и умению вести единоборства здесь действительно даже повыше, чем в Лиге 1.

Лига 1 выше уровнем в плане тактики. Там соперники моих команд явно уделяли этому больше внимания на тренировках. А здесь часто играют только на контратаках. И «Спартак» — один из немногих, кто, как лучшие во Франции, стремится много владеть мячом, атаковать позиционно. Конечно, тяжело, когда против тебя используют низкий блок и прямолинейно отбиваются. Но это наша философия игры, — приводит слова Джику пресс-служба «Спартака».

Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025 года. В этом сезоне 31-летний ганец провел 6 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

После 6 туров «Спартак» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые на 5 очков отстают от лидирующего «Краснодара».