Карседо: «Барко все еще на антибиотиках. Не могу однозначно сказать, сыграет ли он с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал состояние хавбека Эсекьеля Барко победы над «Родиной» (3:1) в Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Аргентинец пропустил игру из-за бронхита.

— Сможет ли Барко восстановиться к игре с «Динамо» в воскресенье?

— Не могу ответить однозначно. Он все еще на антибиотиках. Мы сделаем все возможное, чтобы он восстановился и был готов к игре.

— Получит ли Полех шанс в дерби с «Динамо»?

— Он игрок основной команды, стараемся давать ему минуты, когда это возможно. Он быстро учится, схватывает все. Отметил бы Массалыгу и Сорокина. Довольны их работой, счастливы иметь таких футболистов в команде.

Матч «Динамо» — «Спартак» в 7-м туре РПЛ пройдет 6 сентября. Начало — в 18.30 мск.