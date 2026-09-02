Дасаев рассказал о несостоявшейся карьере пловца: «Говорили, что могу стать чемпионом мира и Олимпиады»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» рассказал о занятиях плаванием в детстве.

«До футбола я занимался плаванием. Тогда мне говорили, что я могу стать чемпионом мира и Олимпиады. И я видел, как у меня получалось по сравнению с другими. Но у меня только один вид коронный был — это брасс. Кролем и баттерфляем средне получилось. На спине вообще практически не плавал. Но я не прогадал в дальнейшем», — сказал Дасаев «СЭ».

Дасаев выступал за «Спартак» и «Севилью». В составе москвичей он дважды становился чемпионом СССР. В 1988 году голкипер был признан лучшим вратарем мира по версии IFFHS.