Защитник «Спартака» Джику: «С Карседо мы не просто набор людей. Он делает из нас команду»

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал о взаимодействии с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо.

— Прежде всего хочу отметить, что Карседо — очень внимательный к деталям тренер. Даже можно сказать, дотошный. Он работает над каждой мелочью, с каждым игроком отдельно. На видеоразборах, на тактических занятиях мы очень подробно обсуждаем, что и как нужно делать. На поле — то же самое. Как постоянно применять контрпрессинг, как быстро переходить в атаку, как правильно блокировать удары, опережать соперника, чтобы быстро отобрать мяч. Но еще важнее, наверное, то, что Хуан Карлос делает из нас команду. Мы не просто набор людей, а действительно коллектив. Все делаем вместе. Это поднимает командный дух и помогает на поле. В том числе не сдаваться в сложных ситуациях, даже если проигрываем. Тренер объясняет нам важность каждодневной работы, дисциплины и внушает уверенность в своих силах. Для всех игроков, мне кажется, такое позитивное отношение и атмосфера единства очень важны, — приводит слова Джику пресс-служба «Спартака».

Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025 года. В этом сезоне 31-летний ганец провел 6 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

После 6 туров «Спартак» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые на 5 очков отстают от лидирующего «Краснодара».