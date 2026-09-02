«Зенит» в ноябре сыграет с «Трабзонспором» Салаха в Санкт-Петербурге

«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча против «Трабзонспора».

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 15 ноября. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В летнее трансферное окно в турецкий клуб перешел бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. После 3 туров команда с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

«Зенит» (12 очков) идет третьим в РПЛ после шести туров.