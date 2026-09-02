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Нападающий «Акрона» Беншимол избежал серьезной травмы и приступит к тренировкам в четверг

Дмитрий Барулев
Корреспондент

В пресс-службе «Акрона» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья нападающего Жилсона Беншимола.

Форвард вышел на замену на 67-й минуте матча 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (0:0, 5:4 — пенальти), но спустя несколько минут получил повреждение колена после столкновения с защитником железнодорожников Евгением Морозовым. 24-летний кабовердианец покинул поле на 76-й минуте с помощью сотрудников медицинской бригады «Акрона».

«Сегодня Беншимолу было сделано МРТ. Оно показало, что игроку удалось избежать серьезной травмы в матче с «Локомотивом». Ожидается, что с завтрашнего дня игрок приступит к тренировкам», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Следующий матч «Акрон» проведет 6 сентября. В 7-м туре РПЛ команда на выезде сыграет с «Оренбургом».

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