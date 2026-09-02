В ЦСКА рассказали о серьезности повреждения Гайича: «Удалось избежать самого страшного»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитника армейцев Милана Гайича.

1 сентября в начале матча FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:2) 30-летний сербский футболист начал хромать после удара по воротам. Защитник был заменен на 10-й минуте.

«Нам удалось избежать самого страшного: по данным МРТ у Милана нет признаков острого повреждения внутрисуставных связок («кресты). Точный диагноз будет установлен после клинического тестирования в Москве по возвращении команды из Ростова», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне Гайич сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.