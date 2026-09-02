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«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Балтику» в матче Кубка

Сергей Ярошенко

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 5:3.

Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде.

На 20-й минуте матча судья Владимир Москалев отменил гол защитника хозяев Ильи Кирша из-за игры рукой в атаке после вмешательства ВАР, а на 45+1-й минуте отменил гол нападающего гостей Джимми Марина из-за офсайда также после вмешательства ВАР.

Самарская команда с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице группы C, «Балтика» с 3 очками — на третьей строчке.

В следующем туре команды снова встретятся друг с другом. Встреча пройдет 14 октября в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:0
Крылья Советов

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Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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