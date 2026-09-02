Агент Жиго заявил о готовности футболиста вернуться в Россию

Представитель бывшего защитника «Спартака» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи заявил, что футболист готов рассмотреть предложения от российских клубов.

«На текущий момент у нас нет предложений из Казахстана и России, но мы готовы рассматривать варианты от клубов из этих стран», — сказал Беншенафи Metaratings.ru.

1 сентября «Лацио» объявил о расторжении контракта с 32-летним французом. В прошлом сезоне Жиго не провел за римскую команду ни одного матча.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. За красно-белых защитник провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. В составе московского клуба француз стал обладателем Кубка России. После ухода из «Спартака» он перешел в «Марсель», а летом 2024 года был арендован «Лацио».