Онугха заявил, что уже смирился с отстранением российского футбола от международных турниров

Нападающий «Родины» Герман Онугха поделился с «СЭ» мнением об отстранении российского футбола от международных турниров.

«Не вижу смысла это обсуждать. Что я могу ответить на это? У меня нет никакого выбора в этой ситуации. Если я вернулся, значит, я смирился с этим», — сказал Онугха «СЭ».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.