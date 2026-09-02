Защитник «Спартака» Джику: «Наша цель — выиграть чемпионат»

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, что команда нацелена на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Наша цель сейчас — выиграть чемпионат. Думаю, с тем уровнем игры, который мы показываем, и с нашими прекрасными болельщиками это вполне возможно. Кубок России мы уже взяли. Такие большие победы придают дополнительную мотивацию», — приводит слова Джику пресс-служба «Спартака».

Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре 2025 года. В этом сезоне 31-летний ганец провел 6 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

После 6 туров «Спартак» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые на 5 очков отстают от лидирующего «Краснодара».