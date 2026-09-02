ЦСКА объявил о переходе защитника махачкалинского «Динамо» Аззи

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

24-летний алжирский защитник подписал контракт по схеме «4+1». Аззи будет играть под 21-м номером.

Защитник выступал за махачкалинское «Динамо» с февраля 2025 года. Он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 50 матчах за клуб. В сезоне-2026/27 на счету игрока 6 матчей и один голевой пас.

Аззи является воспитанником алжирского клуба «Белуиздада», откуда перешел в «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.