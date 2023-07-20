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Сегодня, 10:00

«Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева

Константин Белов
Корреспондент
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Бернард Бериша и Артем Тимофеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото ФК «Ростов»
Фото ФК «Ахмат»
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Артем Тимофеев — один из лучших опорных хавбеков РПЛ. Начинал он в «Спартаке»: выигрывал чемпионство и восстанавливался после «крестов». Дальше была аренда в «Крылья» и «Ахмат», а потом и полноценный трансфер в Грозный. В прошлом сезоне Тимофеев провел 31 матч, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

«Зенит» и прессинг

— У российских клубов новый тренд — летние сборы у себя на базе либо в своем регионе. Привыкли, что готовитесь к сезону в России?

— В целом нет разницы, где проводить сборы — дома или в условной Турции. В России только со спаррингами дела обстоят хуже. Сейчас мы в Кисловодске, где мало команд, с которыми можно сыграть. Это главный минус. А поля и условия для восстановления здесь отличные.

— «Ахмат» провел один из своих лучших сезонов и еще год назад с такими результатами мог бы претендовать на еврокубки. Обидно, что у вас их не будет?

— А что расстраиваться? Ничего не изменишь, к сожалению. Мы все равно делаем свое дело — играем в футбол, радуем болельщиков. Будем стараться и дальше их не огорчать.

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— В последнем интервью вы говорили, что цель «Ахмата» — борьба за пятерку. Прошел сезон — и вы там. Куда дальше?

— Конечно, нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Но пока никто из руководства никаких целей перед нами не ставил. Мы спокойно готовимся к чемпионату.

— Агент Дмитрий Селюк отметил — если немного усилить «Ахмат», вы сможете побороться с «Зенитом». Так и есть?

— Любая команда, если усилить ее качественными игроками, навяжет конкуренцию «Зениту». Но пока он фаворит РПЛ. Там великолепные футболисты, сыгранный состав. Отсюда и пятое чемпионство подряд.

— При этом «Ахмат» ни разу не уступил сине-бело-голубым в РПЛ-2022/23: ничья в Грозном и победа в Петербурге!

— Всегда приятно обыграть чемпиона, особенно на выезде. Впрочем, медалей за это не дают, так что и в остальных матчах нужно стремиться к победе. В последних сезонах «Ахмат» действительно удачно выступает против «Зенита». Именно в плане результата. По качеству футбола мы не всегда выдавали хорошие игры.

— За счет чего превзошли «Зенит» в ноябре 2022-го?

— В первые минуты старались играть в прессинг. Знали, что питерцы отлично выходят из-под него. Но мы вынудили соперника ошибиться и уже к 8-й минуте повели 2:0. Дальше действовали на контратаках. По-другому «Зениту» сложно противостоять, ведь по статистике это команда, которая в РПЛ владеет мячом больше всех.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. «Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?

— В тот день прогремела история с защитником Чистяковым, которого после грубейшей ошибки обвинили в сдаче.

— Я был в шоке. Ошибиться может каждый футболист, от этого никто не застрахован. Все привозили голы. Но говорить о том, что Чистяков специально... Это неправильно! Рад, что у Димы все наладилось и концовку чемпионата он провел в основе.

— В минувшем сезоне «Ахмат» дважды сыграл вничью со «Спартаком». Особенно запомнилась нулевая ничья в Москве...

— Я тот матч пропускал из-за перебора желтых карточек. «Спартак» всю встречу давил и атаковал, а мы играли по счету. Тянули время? Поверьте, так делает любая команда, которую устраивает результат. В футболе это сплошь и рядом. Когда мы уступаем и я вижу, что соперник тянет время, сразу кричу арбитру: «Поторопи! Поторопи!»

— Для вас, воспитанника красно-белых, какой матч принципиальнее? Против «Зенита» или против «Спартака»?

— Честно, мне без разницы, какой соперник. В каждой встрече выкладываюсь на сто процентов.

Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ташуев зашел в раздевалку, швырнул бутылку, наорал

— Какой была первая реакция после назначения Сергея Ташуева?

— Принял как данность. Талалаева убрали, пришел Ташуев. Значит, нужно подстраиваться под требования нового тренера и выполнять его установку.

— Что дал команде Ташуев?

— Стали больше играть в короткий пас. Плюс эмоциональный фон. Каждый футболист хочет доказать новому тренеру, что заслуживает места в основе.

— Со стороны возникает впечатление, что Ташуев не из тех, кто может наорать.

— Неправда. Да, если сравнивать с Талалаевым, то Андрей Викторович гораздо эмоциональнее. Сергей Абуезидович более сдержанный. Но если что-то идет не так — сразу напихает. Это нормально.

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— Болельщики и журналисты никогда не видели Ташуева орущим или раздраженным.

— Если вы не видели, то это не значит, что он не ругается в раздевалке. Бывают моменты, когда кричит на футболистов.

— И бутылки по раздевалке летают?

— Да, такое было в прошлом сезоне. Мы играли дома — не помню, с кем. Ташуев зашел в раздевалку, швырнул бутылку, наорал. Шоком это ни для кого не стало.

— Говорят еще, что у Ташуева очень большие нагрузки. Как вам сборы?

— Нагружают поменьше, чем зимой, но все равно тяжеловато. Хотя отпуск был небольшой, форму не успели растерять.

— Где были самые тяжелые сборы?

— В «Спартаке» при Массимо Каррере. Очень много беговых упражнений, занятия в тренажерном зале.

Фото ФК «Ростов»

С «Ростовом» удалился как балбес

— Самое яркое воспоминание прошедшего сезона?

— Победа над «Зенитом». Ну а если брать чемпионат в целом, то была огромная радость после 30-го тура, когда победили «Краснодар» и заняли пятое место. Но особо не отмечали, потому что все сразу разъехались. Отпуск-то короткий.

— Главное разочарование сезона?

— Матч с «Ростовом», когда потеряли шансы на третье место. И проиграли, и я удалился как балбес...

— Вы сейчас на пике формы? Или можете больше?

— По количеству голов — это точно пик на сегодняшний день. Если же брать физические данные: пробег, ускорения, объем работы, то не считаю, что играю на максимуме. Тут есть куда расти.

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— Как объясняете всплеск результативности?

— Не знаю. Корявые мячи залетали (смеется). Да еще и в пустые ворота. Если серьезно, то раньше я редко появлялся в чужой штрафной, был сосредоточен на том, чтобы останавливать контратаки. А сейчас начал чаще бегать вперед, вот и пришли голы.

— Можем увидеть вас в роли атакующего полузащитника?

— Без шансов. Эта позиция не для меня. Не люблю принимать мяч спиной к чужим воротам, потом разворачиваться...

— Хотя бы раз задумывались о переезде в Европу?

— Я бы с удовольствием попробовал себя там. Но как это сделать? Со стороны зарубежного клуба должен быть интерес- а его нет.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

При Тедеско даже не тренировался с основой

— Многие воспитанники красно-белых, покинувшие команду, мечтают туда вернуться. Вы тоже?

— Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Понимаю, что в клубе делают ставку на молодежь, а мне уже 29. Не думаю, что меня позовут обратно.

— В какой момент смирились с уходом из «Спартака»?

— Сначала были две аренды в Самару, потом аренда и полноценный трансфер в Грозный. После каждой аренды мечтал вернуться в «Спартак». Но когда подписал контракт с «Ахматом», осознал, что с родным клубом дороги окончательно разошлись. С одной стороны, было грустно. А с другой, понимал — в Грозном у меня появится больше игрового времени.

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— Ушли вы из «Спартака» при Доменико Тедеско. Осталась на него обида?

— А что обижаться? У каждого тренера свой круг людей, которым он доверяет. Я отправился в аренду в «Крылья», когда Доменико еще не было в России. Тедеско провел половину сезона с другими футболистами, меня не знал. Видимо, я ему и не нужен был, поэтому со мной немец не общался.

— Вы в «Спартаке» вообще не пересекались?

— В том-то и дело! При нем я даже не тренировался с основой. А все переговоры вел с руководством клуба.

— Какая сейчас у вас мечта?

— Еще раз стать чемпионом. Почувствовать этот вкус. А главное, провести большую часть сезона на поле.

— А что это такое — «вкус победы»?

— Чувство радости, удовлетворения. Тогда эмоции разделились на две части. Самые яркие были сразу после матча «Зенит» — «Ахмат». Мы узнали, что стали обладателями золотых медалей, и поехали отмечать. А потом игра с теми же грозненцами, невероятная атмосфера на стадионе, нам вручили трофей... Фантастические ощущения! Впрочем, мой вклад в ту победу не стоит переоценивать.

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— Не считаете себя полноценным чемпионом?

— Именно. Да, есть медаль, где-то записано, что я чемпион России. Но к золоту «Спартак» вели другие ребята. А я лишь несколько раз выходил...

— Но ведь вы прошли весь сезон в «Спартаке», все нагрузки Карреры выдержали.

— Я беру игровые моменты. Тренировки, поездки на матчи, попадание в заявку — это супер. Но хотелось бы больше времени проводить на поле.

— С кем из чемпионской команды общаетесь?

— Уже ни с кем. Когда покинул «Спартак», разговаривали все меньше и меньше, а сейчас все сошло на нет.

Фото ФК «Ахмат»

Мы все помогали Ларину материально

— После ухода из академии «Спартака» вы оказались в «Чертанове», где застали Николая Ларина. Какой из него босс?

— Николай Юрьевич был душой академии. Очень хороший человек, многим помогал. На просмотр в «Чертаново» я пришел с больной спиной. Провел на поле минут 20 — и во время упражнения заклинило! Даже встать не мог. Подумал — все пропало, не возьмут. А Ларин подошел ко мне, успокоил: «Не переживай, мы тебя берем. Заодно подлечим». Так что я ему очень благодарен.

— Недавно Ларина освободили. Связывались с ним?

— Конечно! Мы и встречались. Сейчас он чувствует себя намного лучше.

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— Разговаривали с другими воспитанниками академии «Чертанова» по делу Ларина?

— Да, с ребятами постоянно обсуждали ситуацию. Мы все помогали Ларину материально. Не знаю, куда конкретно тратились эти деньги. Нам просто хотелось ему помочь.

— Главная ваша цель на следующий сезон?

— Постараюсь провести его так, чтобы не было желтых и красных карточек.

Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
2
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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