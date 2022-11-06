«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?

Почему этим не пользуются «Спартак» и ЦСКА.

В этом сезоне к «Зениту» была ровно одна претензия: он настолько сильнее конкурентов, что заранее оставил РПЛ без чемпионской интриги. При этом за последние сутки сине-бело-голубые сделали для ее поддержания больше, чем «Спартак» и ЦСКА, вместе взятые.

Сам факт домашнего поражения от «Ахмата» после идеального первого круга — уже сенсация. Но больше удивляют последствия, тряханувшие команду изнутри. Хотя, казалось бы, к этому вообще не существовало предпосылок.

Да, Дмитрий Чистяков привез второй гол и не помог во время первой результативной атаки «Ахмата». Но защитник точно не заслужил такого контрпрессинга со стороны собственного клуба, причем со всех сторон. Известный питерский комментатор Геннадий Орлов дал инсайд «СЭ» про переход в «Ахмат», главный тренер Сергей Семак довольно жестко высказался о футболисте на пресс-конференции (хотя всегда избегал публичной критики игроков), а генеральный директор Александр Медведев сообщил о выводе из состава после «архисерьезного, принципиального, мужского» разговора.

На всякий случай: «Зенит» потерпел единственное поражение за 16 туров и продолжает лидировать с огромным отрывом. А Чистякова заменили еще до перерыва — поэтому если проблема только в нем, то на час игрового времени ее ликвидировали.

Так что происходит? По сути, в этой истории есть два сценария. Либо мы чего-то не знаем и реакция питерцев связана с неспортивными причинами. Либо в Петербурге новая система штрафов за результативные ошибки.

За что в «Зените» выводили из состава раньше? Нарушение режима, отказ от трансфера в «Сочи», требование повысить зарплату и вечеринка с шампанским в Монте-Карло — Чистяков не замечен ни в одной из этих историй. Даже публичного недовольства игровым временем со стороны агента, о котором говорил Медведев, в реальности не существует — это ведь легко проверить. Но жесткость решения и резонанс просто не оставляют выбора и вынуждают додумывать, что реальная причина не попала в кадр и до сих пор остается в тени.

А что, если нет? Тогда проблемы не только у Чистякова. Не хочется выступать в роли адвоката и озвучивать банальные вещи, но на поле ошибаются примерно все (не говоря уже про главных тренеров). Например, перед первым голом «Ахмата» недоработал Барриос, который на 40-й секунде бросил Садулаева и спокойно досматривал, чем все закончится. Это не повод для вывода из состава?

Странно, что клуб до сих пор ничего не объясняет, ведь пока история с Чистяковым больше похожа на эмоции. Публичный поиск виноватых и попытка переложить ответственность за результат на конкретного футболиста не красят любую команду. А в случае с грандом выглядят нелепо. Особенно на фоне турнирной ситуации, которая почти не изменилась.

Единственным, кто хотя бы как-то воспользовался провалом лидера и оторвался от конкурента, стал «Спартак», вымучивший ничью в Сочи при худшей игре за последнее время. ЦСКА выступил еще «мощнее»: нужно умудриться дать отыграться «Нижнему» с 0:2 в первом круге, а во втором отдать победу сопернику при его одном ударе за 90 минут. Хотя и Владимиру Федотову, и Гильермо Абаскалю не на что жаловаться — «Спартак», такое ощущение, на «Фиште» не переключил экономрежим. У ЦСКА вообще одна победа в шести последних матчах, а впереди «Динамо», которое будет стараться реабилитироваться за обидное поражение в Ростове. Еще недавно армейцы считали отрыв от первого места, а теперь выпали из топ-3.

И в этом — глобальная проблема РПЛ: все настолько смирились с доминированием одной команды, что не в состоянии активировать внутренние резервы и в нужный момент выцарапать очки. Как это делать, показал «Ростов», который позволил «Динамо» нанести 22 удара, но отбился, реализовал две контратаки и забрал победу.

«Ахмат» в очередной раз всем доказал: «Зенит» небезгрешен, его реально побеждать даже на выезде.

То, что недавно казалось невозможным, осуществимо — этим просто нужно пользоваться.