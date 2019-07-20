23:25 20 июля | Футбол — РПЛ

Зуев принес "Ростову" ничью в матче со "Спартаком"

20 июля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. Команды не выявили победителя. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official
20 июля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. Команды не выявили победителя. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official

"Ростов" в домашнем матче 2-го тура чемпионата России сыграл вничью со "Спартаком" (2:2).

В первом тайме на гол Хорена Байрамяна ответил Луиз Адриану (с пенальти). После перерыва на гол Георгия Джикии ответил Александр Зуев (в добавленное время).

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: Байрамян, 23 (1:0). Луиз Адриану, 26 - с пенальти (1:1). Джикия, 66 (1:2). Зуев, 90+1 (2:2). 

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Ионов (Гацкан, 87), Норманн, Еременко, Попов (Саплинов, 80), Байрамян (Зуев, 57), Шомуродов.

"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Фернанду, Бакаев (Ташаев, 87), Луиз Адриану, Понсе (Мелкадзе, 67).

Предупреждения: Зуев, 60. Еременко, 63. Мелкадзе, 73. Бакаев, 84. Фернанду, 88. 

Судьи: Левников. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

20 июля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''

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Ростов – Спартак

 

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