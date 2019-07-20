Зуев принес "Ростову" ничью в матче со "Спартаком"

"Ростов" в домашнем матче 2-го тура чемпионата России сыграл вничью со "Спартаком" (2:2).
В первом тайме на гол Хорена Байрамяна ответил Луиз Адриану (с пенальти). После перерыва на гол Георгия Джикии ответил Александр Зуев (в добавленное время).
Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: Байрамян, 23 (1:0). Луиз Адриану, 26 - с пенальти (1:1). Джикия, 66 (1:2). Зуев, 90+1 (2:2).
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Ионов (Гацкан, 87), Норманн, Еременко, Попов (Саплинов, 80), Байрамян (Зуев, 57), Шомуродов.
"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Фернанду, Бакаев (Ташаев, 87), Луиз Адриану, Понсе (Мелкадзе, 67).
Предупреждения: Зуев, 60. Еременко, 63. Мелкадзе, 73. Бакаев, 84. Фернанду, 88.
Судьи: Левников. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
20 июля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''
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