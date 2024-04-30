Агент: «Роналдо творит в «Ростове» невероятные вещи»
Хулио Сезар Гранха, агент полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился мнением о форме футболиста в последних играх.
23-летний игрок перешел в «Ростов» из болгарского «Левски» в зимнее трансферное окно. С того момента бразилец забил 4 мяча в 10 официальных матчах.
«Мы очень рады за Роналдо, он творит невероятные вещи. Роналдо просто делает свою работу», — цитирует агента «РБ Спорт».
На данный момент «Ростов» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|
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|
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|14
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|
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|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
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|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
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|4
|8
|14
|26-40
|20
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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