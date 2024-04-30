Агент: «Роналдо творит в «Ростове» невероятные вещи»

Хулио Сезар Гранха, агент полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился мнением о форме футболиста в последних играх.

23-летний игрок перешел в «Ростов» из болгарского «Левски» в зимнее трансферное окно. С того момента бразилец забил 4 мяча в 10 официальных матчах.

«Мы очень рады за Роналдо, он творит невероятные вещи. Роналдо просто делает свою работу», — цитирует агента «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.