Главный тренер «Динамо» Личка: «До нашего гола «Зенит» контролировал игру»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

— После поражения от «Ростова» вы сказали, что соперник дал по заднице. Что вы с «Зенитом» сделали?

— Мы — ничего. Потому что игра 60 минут была под контролем «Зенита». У них не было много возможностей для гола — только один момент со стандарта, когда нас спас Шунин. Однако до нашего гола «Зенит», надо сказать честно, игру контролировал, — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

На данный момент «Динамо» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые сыграют против «Сочи».