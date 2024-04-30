Виталий Кафанов: «Медведев принял неправильное решение при пропущенном мяче»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов оценил игру голкипера Никиты Медведева в матче 26-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).
«В первом мяче было принято неправильное решение. Была еще одна ошибка во втором тайме, в передаче. А так, больше особо ничего припомнить не могу. По горячим следам оценивать не могу, надо все посмотреть», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.
«Ростов» (40 очков) после 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
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|5.05
|16:30
|
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|- : -
|5.05
|19:00
|
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|6.05
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|
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|6.05
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