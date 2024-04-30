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Томпсон: «Поздравляю «Ростов» с победой, «Оренбургу» нужно продолжать работать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон ответил, тяжело ли давалась ему игра против защитников «Ростова».

29 апреля команда Валерия Карпина принимала дома «Оренбург». Матч завершился победой ростовчан (2:1).

«Насколько тяжело давалась борьба против защитников «Ростова»? Они, конечно, хорошие игроки, но и у нас есть такие же. Все, что могу сказать: поздравляю «Ростов» с победой, нам нужно продолжать работать и стараться выиграть дома», — цитирует Томпсона «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» с 40 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 26 баллами идет на 14-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Хорди Томпсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
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4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
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Факел – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Рубин
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