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Бонгонда: «Чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и дает свободу на поле»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда оценил свое положение в московской команде после ухода бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля.

После отставки испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.

«Как и сегодня, наслаждаюсь каждым моментом, который мне предоставляется. Доволен ли я своим положением в клубе? Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы, и иногда тренер принимает свои решения. Единственное, что ты можешь сделать, стараться воспользоваться сполна возможностью, которую получаешь, и пытаться помочь команде. Я чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и дает свободу на поле, что мне нравится», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

28-летний Бонгонда в текущем сезоне провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Краснодар – Ахмат
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