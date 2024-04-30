Дюков: «Игроки РПЛ должны подавать пример, быть образцом для молодых футболистов»

Президент РФС Александр Дюков оценил работу дисциплинарного комитета. Функционер заявил, что ждет от футболистов ответственного поведения на поле.

«Если мы говорим об игроках РПЛ, они в том числе должны подавать пример, быть образцом и для молодых футболистов. Покупать себе индульгенцию, покупать право материться и вести себя неприлично под камеры — мне кажется, это неправильный путь. Чтобы помогать детскому футболу, мы найдем иные возможности. А от футболистов ждем ответственного поведения на поле», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказываение Безрукова.

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был дисквалифицирован на два матча условно за то, что в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.