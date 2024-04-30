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Дюков: «Финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправдано с точки зрения бизнеса»

Алина Савинова
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Президент РФС Александр Дюков объяснил, зачем госкомпаниям финансировать футбольные клубы.

«Мы конкурируем с другими компаниями — «Лукойлом», «Татнефтью». Не только по заправкам, но и по сопутствующим товарам, продавая, например, кофе на заправках. Мы производим смазочные материалы. Последний пример, это не относится к футболу, но тем не менее. Мы производим масло G Energy, являемся спонсорами автогонок. Известная автогонщица Нифонтова помогает нам в промо нашего масла. Вышла реклама, люди ее увидели, наши продажи выросли. На футболках «Зенита» есть промо G Drivе — это наше топливо, кофе, которые вы можете купить на заправках», — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова.

По его мнению, финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправдано с точки зрения бизнеса.

«Две истории. Первая — с точки зрения продвижения бренда это действительно работает, это увеличивает продажи. Мы на рынке, нам нужно конкурировать. И вторая задача — социальная, которую помогает решать спорт. Если брать матчи «Зенита», они важны для жителей Петербурга», — добавил президент РФС.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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