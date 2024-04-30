Спортдиректор «Оренбурга» Андреев — о контракте Обухова: «Пока не решили задачи, переговоров не ведем»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отметил, что переговоров по продлению контракта с нападающим Владимиром Обуховым не было.

«Пока мы не решили свои задачи, никаких переговоров ни с кем не ведется. Как мы можем предложить контракт Обухову? Контракт первой лиги — это одно, контракт премьер-лиги — другое. Надо сначала понимать, где мы будем. До тех пор все на паузе», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее 32-летний футболист перенес операцию на мениске. Он уже не сыграет в этом сезоне.

Всего в нынешнем сезоне Обухов провел 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах и забил пять мячей. Его нынешний контракт истекает летом 2024 года.