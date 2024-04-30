Виталий Кафанов: «Думаю, Песьяков будет восстанавливаться недолго»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал сроки восстановления голкипера Сергея Песьякова. 35-летний футболист был заменен в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Повреждение Песьякова? Все та же травма, которую он получил в конце первого в матче со «Спартаком». Какие сроки? Не знаю, МРТ должны были сделать вчера. Как узнаем — скажем. Я думаю, что недолго», — цитирует «РБ Спорт» Кафанова.

В сезоне-2023/24 Песьяков провел за ростовчан 24 матча (7 — на ноль) и пропустил 35 мячей.