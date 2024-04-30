Никита Медведев: «Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает»
Вратарь «Ростова» Никита Медведев прокомментировал пропущенный гол в матче 26-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).
«Что произошло в первом голе? Потеряли мяч на фланге, была подача. Видел, что в штрафной никого нет, хотел отбить мяч и подобрать. Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает. К счастью, выиграли, все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.
«Ростов» (40 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|5
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|6
|8
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|17:00
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|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
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|- : -
|6.05
|15:45
|
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|6.05
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|
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|6.05
|20:30
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Джон Кордоба
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|14
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|П
|
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Локомотив
|12
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Константин Тюкавин
Динамо
|8
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