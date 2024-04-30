Никита Медведев: «Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев прокомментировал пропущенный гол в матче 26-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

«Что произошло в первом голе? Потеряли мяч на фланге, была подача. Видел, что в штрафной никого нет, хотел отбить мяч и подобрать. Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает. К счастью, выиграли, все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

«Ростов» (40 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.