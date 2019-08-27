Жоау Мариу: «Очень рад перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, который стал игроком «Локомотива», прокомментировал свой переход. Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

— Очень рад перейти в «Локомотив», — приводит пресс-служба клуба слова Мариу. — Знаю, что это большой клуб. В команде собрано много звездных и опытных футболистов. Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что «Локомотив» — хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов — тоже немаловажный фактор.

С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против «Локомотива» за «Спортинг», а также во время чемпионата мира. Москва — замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь. Уверен, что мы добьемся результата. Я с воодушевлением смотрю вперед и готов выйти на поле уже в субботу.

Презентация новичка прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний футболист будет выступать под номером «23».

Жоау Мариу стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» презентовал Жоау Мариу