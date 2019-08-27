Как и сообщал «СЭ», полузащитник «Интера» Жоау Мариу стал игроком «Локомотива». Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

В социальных сетях вечером понедельника появилось фото с 26-летним португальцем. Футболист сделал его в аэропорту после прилета в Москву.

В сезоне-2018/19 26-летний португалец провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.

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