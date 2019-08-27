РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Локомотив» презентовал Жоау Мариу

20:45
Жоау Мариу. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
Жоау Мариу. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
Теги:

«Локомотив» официально представил полузащитника Жоау Мариу.

Жоау Мариу.Жоау Мариу и «Локомотив». Он выиграл Евро-2016 и ругался на Спаллетти

Презентация новичка прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний футболист будет выступать под номером «23».

По информации «СЭ», «Локомотив» арендовал центрального полузащитника «Интера» с правом выкупа за 18 миллионов евро.

На презентацию, куда пускали болельщиков с сезонными абонементами, пришло порядка 300 человек. После презентации пройдет автограф-сессия с новичком команды. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир