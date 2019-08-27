«Локомотив» презентовал Жоау Мариу

«Локомотив» официально представил полузащитника Жоау Мариу.

Презентация новичка прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний футболист будет выступать под номером «23».

По информации «СЭ», «Локомотив» арендовал центрального полузащитника «Интера» с правом выкупа за 18 миллионов евро.

На презентацию, куда пускали болельщиков с сезонными абонементами, пришло порядка 300 человек. После презентации пройдет автограф-сессия с новичком команды. (Александр Рогулев)

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