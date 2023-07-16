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Сегодня, 15:10

Жоаозиньо заявил, что не считает переход Фернандеса в «Зенит» предательством

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Ситуации могут быть разные. Я не могу судить его. Может быть, он не смог договориться с ЦСКА, а «Зенит» сделал предложение. Человек должен работать. Футболисту надо играть. Может быть, ему понравилось предложение «Зенита». Конечно, может быть, руководство ЦСКА и фанаты не могут это принять из-за того, что он долго играл в команде. Не считаю это предательством, но все зависит от ситуации, которую я знаю не до конца», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний Фернандес уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.

Жоаозиньо
Марио Фернандес
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