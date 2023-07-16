Жоаозиньо заявил, что не считает переход Фернандеса в «Зенит» предательством
Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит».
«Ситуации могут быть разные. Я не могу судить его. Может быть, он не смог договориться с ЦСКА, а «Зенит» сделал предложение. Человек должен работать. Футболисту надо играть. Может быть, ему понравилось предложение «Зенита». Конечно, может быть, руководство ЦСКА и фанаты не могут это принять из-за того, что он долго играл в команде. Не считаю это предательством, но все зависит от ситуации, которую я знаю не до конца», — сказал Жоаозиньо «СЭ».
По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний Фернандес уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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