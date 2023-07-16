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Камоцци - об Эраковиче: «Спартак» нуждается в хорошем защитнике»

Камоцци отреагировал на возможный переход Эраковича в «Спартак»
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался о возможном трансфере защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в красно-белый клуб.

«Честно, я не очень хорошо знаю Эраковича, но при любом раскладе, зона обороны самая проблемная у «Спартака». Они нуждаются в хорошем защитнике», — сказал Камоцци «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере защитника Страхиньи Эраковича.

Ранее была информация, что «Краснодар» также интересуется Эраковичем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эраковича в 9 миллионов евро. В составе сборной Сербии футболист провел 5 матчей и забил один гол.

ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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