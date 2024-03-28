Желудков: «Зенит» способен уверенно обыграть «Крылья Советов»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил шансы петербургского клуба в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Встреча пройдет 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром игры был назначен Рафаэль Шафеев.

«Думаю, что «Зенит» вполне способен победить, при чем уверенно. Самарцы в этом календарном году не показывают уверенной игры, а петербуржцы это демонстрируют. За счет чего «Зенит» сможет победить «Крылья»? За счет большего количества забитых голов (смеется). Но если серьезно, то за счет класса исполнителей, конечно. Если «Зенит» покажет свою игру, то наберет три очка, я в этом уверен», — приводит слова Желудкова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке (29 очков).

Матч первого круга завершился победой петербургского клуба со счетом 3:1.