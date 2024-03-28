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Сегодня, 19:53

Колосков: «Любая отсечка станет для «Краснодара» шагом назад от чемпионства»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Понятно, что у «Краснодара» каждый матч — это матч за золото РПЛ. Любая осечка станет шагом назад от чемпионства. Сейчас у команды новый старый тренер, а с новым тренером обычно команды играют более вдохновенно.

На самом деле, и «Локомотиву» тоже нужны очки, у них неплохо поставлена игра. Обеим командами позарез нужны очки, поэтому ждем боевую игру. Кто лучше подготовится, тот и выиграет», цитирует Колоскова Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

 17 1 5
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