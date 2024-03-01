«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ в субботу, 2 марта.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, Россия. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата России «Зенит» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ.

«Зенит» после 18 туров идет на втором в чемпионате России. Петербуржцы набрали 36 очков и отстает от «Краснодара» на два очка. В активе «Спартака» 30 баллов, команда идет на 5-м месте в РПЛ.

Последняя очная встреча соперников прошла в августе 2023 года и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга — 3:1.

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